Масштабный пожар вспыхнул на электростанции в рф. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n184079-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-na-elektrostancii-v-rostovskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Потужна пожежа спалахнула 14 червня у новочеркаську ростовської області росії.

.

Загорілася новочеркаська теплова електростанція (ДРЕС), яка розташована за 35 км від ростова-на-дону. Вона забезпечує енергією частину ростовської області. Попередньо відомо, що спалахнула покрівля на одному з енергоблоків, а пізніше вогонь перекинувся на сусідній енергоблок. Площа пожежі вже перевищила 400 кв. м. Про це пишуть російські ЗМІ.

Достеменні причини загоряння поки невідомі, але деякі пабліки повідомляють, що спочатку прогриміли вибухи. Постраждали троє осіб, у них діагностували опіки рук та облич першого та другого ступенів.

У мережі вже опублікували кадри з електростанцією, що горить. Над нею в небо здіймається густий чорний дим.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня в російському місті краснодар сталася пожежа на нафтопереробному комплексі. Полум’я та густий чорний дим, який здіймався в небо, було видно за кілька кілометрів.