Африканские посредники хотят предложить путину вывести войска из Украины

https://racurs.ua/n184121-afrikanskie-posredniki-hotyat-predlojit-putinu-vyvesti-voyska-iz-ukrainy-reuters.html

Ракурс

Президенти кількох африканських країн, які намагаються стати посередниками у переговорах про припинення війни в Україні, мають намір запропонувати як «заходи довіри» відведення російських військ з одного боку та ослаблення санкцій — з іншого.

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Про це 15 червня повідомило агентство Reuters.

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився кореспондент Reuters, інші «заходи довіри», які хочуть запропонувати африканські лідери, включають зупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт володимира путіна як обвинуваченого у воєнних злочинах, а також виведення російської тактичної ядерної зброї з білорусі.

До посередницької місії Африки увійшли президенти ПАР, Сенегалу, Єгипту, Замбії та Коморських островів.

У четвер африканська делегація зустрілася у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у п’ятницю вона за планом прибуде до Києва та поговорить із Володимиром Зеленським, а у суботу у Санкт-Петербурзі зустрінеться з диктатором рф путіним.

Більшість українських, російських, європейських та американських політиків та міжнародних оглядачів дивляться на перспективи посередницької місії африканських лідерів зі скепсисом.