В правительстве Венгрии царит хаос по поводу якобы освобождения украинских военнопленных

https://racurs.ua/n184124-v-pravitelstve-vengrii-carit-haos-po-povodu-yakoby-osvobojdeniya-ukrainskih-voennoplennyh.html

Ракурс

В уряді Угорщини кажуть, що не знали про звільнення українських полонених із росії.

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Так заявили, що «можливо, це була приватна акція».

Угорська служба «Радіо Свобода» поспілкувалася з чотирма джерелами. Серед них — урядові, дипломатичні та незалежні особи.

Всі чотири джерела заявили, що звільнення відбулося під винятковим наглядом віце-прем'єра Жолта Шемьєна та його особистих контактів із Російською православною церквою.

За їхніми словами, ні міністр закордонних справ, ні голова канцелярії прем'єра не знали про операцію. Наскільки причетний прем'єр Віктор Орбан — теж «велике питання».

В уряді країни є «значне обурення» ситуацією, каже один зі співрозмовників.

Якими б пониженими не були угорсько-українські відносини, у такому делікатному питанні, ймовірно, існувала б якась форма обміну інформацією між Будапештом і Києвом, якби це не була приватна акція, — йдеться у матеріалі.

Утім, угорський уряд просто обрав «стратегію мовчання», хоча «всім стало очевидно, що угорським урядом можна маніпулювати з росії на рівні віце-прем'єра».

Жодне з джерел не володіло інформацією, де зараз перебувають одинадцять українських військовополонених.

Віце-прем'єр-міністр Угорщини минулого тижня повідомив, що групу українських військовополонених із Закарпаття росія 8 червня передала Угорщині на її прохання. Він назвав це жестом РПЦ. В українській розвідці казали, що не мають інформації про те, що передача полонених справді відбулася.