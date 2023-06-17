Немецкие археологи нашли меч эпохи бронзового века

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Ракурс

Німецькі археологи на півдні країни виявили стародавній меч, що неймовірно добре зберігся як для артефакту епохи бронзового віку, вік якого перевищує 3 тис. років.

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Бронзовий меч із восьмигранною рукояттю, знайдений у стародавньому похованні в місті Нердлінген (Баварія), викували ще наприкінці XIV століття до н.е.

Такі мечі було складно виготовляти. Вони були символом найвищого статусу, пише газета Münchner Merkur.

Меч добре зберігся, у деяких місцях навіть блищить. Меч та чимало інших бронзових предметів приблизно тієї ж епохи були поховані разом з останками трьох людей — чоловіка, жінки та хлопчика. Чи були ці троє членами однієї родини, археологи поки що не впевнені.

Вчені кажуть, що меч з Нердлінгена навряд чи брав участь у боях — проте носив його власник явно саме як холодну зброю (а не як церемоніальну прикрасу).