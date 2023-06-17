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Президент Казахстана призвал к декоммунизации названий объектов в стране
Президент Казахстана призвал к декоммунизации названий объектов в странеhttps://racurs.ua/n184181-prezident-kazahstana-prizval-k-dekommunizacii-nazvaniy-obektov-v-strane.htmlРакурс
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав до декомунізації назв об'єктів у країні.
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Варто припинити практику привласнення різним об'єктам імен діячів радянського періоду, біографії яких цілеспрямовано міфологізуються задля чиїхось особистих інтересів і переваг, — сказав Токаєв.
Натомість президент порадив створити список власних визначних постатей, на честь яких можна називати об'єкти.
На його думку, ономастика є «найважливішим ідеологічним інструментом, який має велике значення для зміцнення історичної самосвідомості».
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