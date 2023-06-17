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Ракурс
Президент Казахстану закликав до декомунізації назв об’єктів у країні

Президент Казахстану закликав до декомунізації назв об'єктів у країні

17 чер 2023, 17:40
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав до декомунізації назв об'єктів у країні.


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Варто припинити практику привласнення різним об'єктам імен діячів радянського періоду, біографії яких цілеспрямовано міфологізуються задля чиїхось особистих інтересів і переваг, — сказав Токаєв.

Натомість президент порадив створити список власних визначних постатей, на честь яких можна називати об'єкти.

На його думку, ономастика є «найважливішим ідеологічним інструментом, який має велике значення для зміцнення історичної самосвідомості».

Джерело: Ракурс


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