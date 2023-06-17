Президент Казахстану закликав до декомунізації назв об’єктів у країні

https://racurs.ua/ua/n184181-prezydent-kazahstanu-zaklykav-do-dekomunizaciyi-nazv-obiektiv-u-krayini.html

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав до декомунізації назв об'єктів у країні.

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Варто припинити практику привласнення різним об'єктам імен діячів радянського періоду, біографії яких цілеспрямовано міфологізуються задля чиїхось особистих інтересів і переваг, — сказав Токаєв.

Натомість президент порадив створити список власних визначних постатей, на честь яких можна називати об'єкти.

На його думку, ономастика є «найважливішим ідеологічним інструментом, який має велике значення для зміцнення історичної самосвідомості».