Абрамович тормозит передачу Украине 2,3 млрд фунтов, вырученных за продажу "Челси"

https://racurs.ua/n184211-abramovich-tormozit-peredachu-ukraine-2-3-mlrd-funtov-vyruchennyh-za-prodaju-chelsi.html

Ракурс

Російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати договір про передачу Україні 2,3 млрд фунтів від продажу футбольного клубу «Челсі». Натомість він хоче, аби значну частину цих грошей передали «росіянам, що постраждали від війни».

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Абрамович був змушений продати «Челсі» минулого року, аби футбольна команда не потрапила під санкції. Тоді пресслужба олігарха заявила, що він «хотів би, щоб виручені кошти передали для потреб постраждалих з обох сторін конфлікту».

Поки діють санкції проти росії, ні британський уряд, ні Європейська комісія на такий крок не погодяться. Наразі гроші залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії.

Раніше ЗМІ писали, що ЄС та Британія сперечаються як витратити кошти виручені за продаж гроші.

Коли Абрамович продав футбольний клуб майже 13 місяців тому, джерела повідомляли, що він домовився з урядом про те, що гроші будуть використані для «всіх жертв війни в Україні», а також для підтримки «довгострокової роботи з відновлення».

Однак величезна сума залишається невикористаною на замороженому рахунку. Розслідування Telegraph Sport встановило, що основною причиною затримки є консультації уряду з ЄС. Блок наполягає на тому, щоб гроші були витрачені безпосередньо в Україні, а не на постраждалих від конфлікту, як це передбачено в угоді.

Очікується, що Сунак опиниться під тиском депутатів, які вимагатимуть виходу з глухого кута на тлі зростання розчарування через те, що незалежна благодійна організація, яка має використовувати кошти, не може розпочати роботу.

Поглинання «Челсі» консорціумом на чолі з американським бізнесменом Тоддом Белі відбулося повністю в межах британської юрисдикції минулого року, але уряд залучив ЄС до підписання довгоочікуваного договору, оскільки Абрамович отримав португальський паспорт у 2021 році.

Схоже, зараз Велика Британія погоджується, що кошти мають витрачатися лише всередині України.