За неделю до подрыва Каховской ГЭС на ней припарковали машину со взрывчаткой

https://racurs.ua/n184244-nezadolgo-do-podryva-kahovskoy-ges-na-ney-priparkovali-mashinu-so-vzryvchatkoy-foto.html

Ракурс

За понад тиждень до підриву Каховської ГЕС на ній припаркували машину з вибухівкою.

.

Видання Associated Press отримало знімок з українського безпілотника, датований 28 травня 2023 року.

Співрозмовник AP серед українських спецпризначенців підтвердив, що машину могли поставити так із двома цілями: зупинити просування українських військових на греблі або посилити вибух у машинному відділенні та зруйнувати верхню частину греблі.

Силовики, втім, стверджують, що одного замінованого автомобіля було б недостатньо, щоб зруйнувати греблю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою останнього десятиріччя. Вона спричинила величезну екологічну та гуманітарну шкоду для українського Півдня.

Ще одна проблема, яку створили росіяни, — економічна. Під новий удар долі потрапили сільгоспвиробники та фермери. Через підрив дамби знищено зрошувальні системи полів. Окрім того, фермерам і агрофірмам доведеться перебудовувати свою логістику, адже річкові шляхи — знищені.