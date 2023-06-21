Под Москвой упали три беспилотника

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Ракурс

Декілька російськомовних новинних телеграм-каналів повідомляють, що під Москвою вранці 21 червня впали три безпілотники.

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За відомостями цих каналів, що посилаються на місцевих жителів, один безпілотник вибухнув у районі села Лукіне приблизно за 13 кілометрів на південь від Москви, а ще два впали поблизу військової частини в Наро-Фомінському районі.

Зокрема, йдеться про вибух о 5.00 в небі над селом Лукіно, що за 50 км від центру Москви.

Російські медіа пишуть, що там впав безпілотник.

За 20 км від цього місця впало ще два безпілотники, які, як запевняють російські тг-канали, теж були збиті.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов згодом підтвердив падіння під столицею рф двох безпілотників та опублікував фотографії з місць падіння.

Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5.30 та 5.50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин унаслідок протидії військових. Уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає, — пише губернатор.

За словами Воробйова, дрони були збиті у селищі Калінінець у Наро-Фомінському районі на південний захід від Москви.