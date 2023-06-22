Генштаб назвал три направления, где ВСУ ведут наступление

https://racurs.ua/n184336-genshtab-nazval-tri-napravleniya-gde-vsu-vedut-nastuplenie.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України назвав три напрямки, де Сили оборони ведуть наступ.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу, оприлюдненому 22 червня.

Зокрема, на напрямку Рівнопіль — Старомайорське воїни ЗСУ мали частковий успіх й нині закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по окупаційній армії росії. Також захисники України здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат. На Лиманському напрямку Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівка — Діброва, мали частковий успіх, — вказали у Генштабі.

Там додали, що наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах у цьому районі.