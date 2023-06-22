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Ракурс
Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе - Федоров

Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе — Федоров

22 июн 2023, 10:20
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В тимчасово окупованому Мелітополі місцеві мешканці у соцмережах повідомляють про вибухи. Інформацію підтверджує міський голова Іван Федоров.


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У Мелітополі гучно. Місцеві жителі чують вже кілька вибухів. Окупанти метушаться. Спокійне літо ніхто й не обіцяв, — написав Федоров 22 червня у Телеграм.

Наразі інформація про наслідки вибухів відсутня.

Источник: Ракурс


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