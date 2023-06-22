ЧВК "Вагнера" создаст на оккупированных территориях Украины военную полицию

https://racurs.ua/n184370-chvk-vagnera-sozdast-na-okkupirovannyh-territoriyah-ukrainy-voennuu-policiu.html

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Угруповання «ПВК Вагнера» набирає колишніх співробітників силових структур для формування так званої «військової поліції» на окупованих територіях.

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Журналісти видання «Верстка» виявили відповідне оголошення на сторінці угруповання в популярній, але забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте».

У ньому йдеться про набір колишніх силовиків, які «мають досвід в оперативній роботі та затриманнях, а здатні виконувати комендантські функції».

Журналісти «Верстки» звʼязалися з вербувальником «вагнерівців» за одним із номерів телефону, вказаних в оголошенні. Він повідомив, що такі вакансії у найманців зʼявилися вперше, а з колишніх оперативників планують створити комендантський полк.

«Оперативний полк» називають ще «військовою поліцією». Чоловік уточнив, що до обов’язків входитиме «дотримання правил компанії»: дивитися, щоб не було злодіїв і мародерів, не було побиття, пияцтва і так далі.

Також вербувальник повідомив, що одним із завдань «військової поліції» буде контроль за добровольчими батальйонами та солдатами Міноборони.

Міноборонівця спіймати — це не грішна справа. Ці тварини там розплодилися, бухають як свині. У нас є повністю всі повноваження, — заявив вербувальник.

Мінімальний оклад на таку роботу, за словами вербувальника, становить 240 тис. рублів (2 тис. 900 дол.) плюс «дуже добрі» премії.

Вибрати, на яких саме окупованих територіях України працювати не можна.

Ви ж не в піонерському таборі, куди відправлять — там і працюватимемо, — сказав вербувальник.