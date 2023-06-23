Зеленский уволил посла Украины в белоруси - что происходит

https://racurs.ua/n184377-zelenskiy-uvolil-posla-ukrainy-v-belorusi-chto-proishodit.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Білорусі Ігоря Кизима. Про це повідомляється на сайті президента.

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Раніше Кизима кілька разів викликали до Києва для консультацій, але після цього він повертався до Мінська.

Востаннє це сталося у квітні, після того, як олександр лукашенко зустрівся у Мінську з головою придуманої росіянами днр пушиліним.

МЗС України тоді різко засудило цю зустріч як спробу легітимізації представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку, «який ховається від українського слідства за скоєння тяжких злочинів і перебуває під українськими та міжнародними санкціями».

лукашенко, який ще 2022 року заявляв про те, що де факто визнає днр, лнр та окупацію Криму, є близьким союзником путіна. З території білорусі росія напала на Україну в лютому 2022 року, а в березні 2023 року країни домовилися про те, що в білорусі розміститься російська ядерна зброя.

В інтерв’ю «Європейській правді» Кизим говорив, що перебуває у білорусі «в ситуації повної блокади». За його словами, єдина причина, через яку Київ зберігає дипломатичні відносини з Мінськом — допомога українським біженцям, які прибувають до білорусі з рф і намагаються дістатися додому.

За час війни президент Зеленський звільнив кількох послів України за кордоном.

Зокрема, у жовтні посаду втратив український посол у Казахстані Петро Врублевський. Це сталося після того, як в інтерв’ю казахстанському блогеру Врублевський сказав, що українці намагаються вбити якнайбільше росіян, бо «тим менше доведеться вбивати нашим дітям». МЗС Казахстану тоді висловило йому протест через ці висловлювання.

У липні минулого року з посади посла України в Німеччині було звільнено Андрія Мельника. Він також зробив скандальну заяву в інтерв’ю, сказавши, що «немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв».

Його слова піддали жорсткій критиці в Німеччині та Ізраїлі, а МЗС України дистанціювалося від них, назвавши такими, що не відображають позицію відомства.