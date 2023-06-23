Пентагон объявил сроки прибытия в Украину первых высокоточных ракет GLSDB

https://racurs.ua/n184391-pentagon-obyavil-sroki-pribytiya-v-ukrainu-pervyh-vysokotochnyh-raket-glsdb.html

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Перші високоточні ракети GLSDB можуть прибути в Україну не раніше осені. Затримки пов’язані з розробкою та виробництвом цієї зброї, через що строки передачі цих ракет переносяться.

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GLSDB — це невелика керована бомба GBU-39 масою 130 кг з встановленим ракетним двигуном від реактивного снаряда М26. Під час від'єднання двигуна її крила розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.

Представник Пентагону Лаура Купер в Конгресі США розповіла під час засідання про строки передачі Україні GLSDB, які були анонсовані ще у лютому.

За її словами, затримки пов’язані з розробкою та виробництвом цієї зброї, через що строки передачі цих ракет переносяться.

Крім того, було обговорено питання передачі оперативно тактичних ракетних комплексів ATACMS, які за повідомленнями представників Пентагону є в обмеженій кількості. Як альтернатива ATACMS, було розглянуто питання збільшення анонсованих високоточних GLSDB.

При масовому виробництві GLSDB, Україна зможе отримати більше цих бомб, а ніж ОТРК ATACMS, які виробляють Lockheed Martin в штучній кількості.

Високоточні ракети створені у кооперації компанії Boeing та SAAB. Боєприпаси перебувають у розробці з 2019 року. Для наведення на ціль зброя використовує GPS та інерціальну навігаційну систему. Завдяки ракетному двигуну, дальність польоту ракети сягає приблизно 150 км, і несе 16 кг вибухової речовини.

Раніше «Мілітарний» писав, що нові високоточні ракети GLSDB виробництва компанії Boeing не з’явиться в Україні найближчим часом: офіційний представник галузі повідомив Bloomberg, що для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як США укладуть контракт.