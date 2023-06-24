На въезде в Москву устанавливают пулеметные точки, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n184430-nakonec-to-znaem-chto-v-rossii-nazyvaut-specoperaciey-reakciya-mira-na-bunt-prigojina.html

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У світі вже реагують на ситуацію з бунтом власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина проти російської влади.

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Так, міністр оборони Чехії Яна Чернохова на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 24 червня, зазначила:

Ось ми нарешті знаємо, що в росії називають спецоперацією. Після шістнадцяти місяців війни в Україні росія воює з росією. Нічого дивного. Це їхня традиція. Невдалі війни там закінчуються стратою царя, хаосом і громадянською війною під пильним оком нечисті. Вітаємо.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський саркастично прокоментував ситуацію: «Бачу, наближається мій літній відпочинок у Криму», на що заступник міністра зовнішніх справ України Євген Перебийніс порекомендував йому Яшмовий пляж під Севастополем.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у Твіттері зазначив, що перебуває на зв’язку з лідерами Євросоюзу та партнерами по Великій сімці (G7).

Це, безумовно, внутрішнє російське питання, — наголосив він. — Наша підтримка України та Володимира Зеленського є непохитною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що провів консультації з прем'єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками.

Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу, — наголосив він.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила про посилення охорони кордонів держави, а також про проведення консультацій з лідерами Фінляндії, Латвії та Литви щодо ситуації в рф.

Ми будемо підтримувати тісний зв’язок, будемо координувати та обмінюватися інформацією, — зазначила вона.

Також вже відомо, що Латвія призупинила видачу віз росіянам.