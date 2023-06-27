Максимальная мерзость лукашенко — Если россия развалится, мы останемся под завалами и все умрем

https://racurs.ua/n184516-maksimalnaya-merzost-lukashenko-esli-rossiya-razvalitsya-my-ostanemsya-pod-zavalami-i-vse-umrem.html

Ракурс

Диктатор олександр лукашенко заявив, що в суботу, у день заколоту ПВК «Вагнера» в рф, привів війська в повну бойову готовність. Він знову заявив про загрози Заходу, який нібито випробовує білорусь на міцність.

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Сьогодні лукашенко вручив генеральські погони та розповів свою версію подій у росії та поскаржився, що йому постійно підкидають трупи мігрантів.

Хлопці, ну припиніть вже, насправді. Один раз підкинули, другий. А з рештою мені що робити? Закінчуйте цей балаган, дорослі ж люди, їй-богу.

За заколотом пригожина лукашенку «було боляче спостерігати». З такими словами президент Білорусі виступив сьогодні у Мінську на церемонії вшанування білоруських військових.

Не приховую, боляче було спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не лише мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Бо Батьківщина одна, — сказав лукашенко.

«Ракурс» зібрав його основні цитати на поточний момент:

До війни я готувався 30 років, тому сьогодні ми живемо під мирним небом. Ми маємо бути сильнішими за загрозу, яка знову нависла тінню над нашою землею. І знову із Заходу. Було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Бо Батьківщина одна. І наша Батьківщина від Бреста до Владивостока. Ми думали, що воно розсмокчеться, але не розсмокталося. Зустрілися двоє людей, які воювали на фронті. Я сказав: ні в якому разі не робіть з мене героя, ні з мене, ні з путіна, ні з пригожина. Якщо росія розвалиться, ми залишимося під завалами, ми всі помремо.

білорусь не надасть бойовикам ПВК «Вагнера» надійний притулок, якщо москва тиснутиме на лукашенка, повідомляєтьсяу звіті інституту вивчення війни (ISW).

Як вважають аналітики ISW, у кремлі, швидше за все, вважатимуть зрадниками бойовиків «Вагнера», які підуть за пригожиним до білорусі. Президент росії володимир путін, зокрема, заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено вирушити до білорусі та він дотримається своєї обіцянки.

Ймовірно, путін дав особисту обіцянку, що бойовики ПВК, вирушивши до білорусі, будуть там у безпеці. Довготермінова цінність цієї обіцянки сумнівна. Бойовики «Вагнера» у білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо путін звинуватить їх у державній зраді.