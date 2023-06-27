Лукашенко заявил, что пригожин уже в беларуси

https://racurs.ua/n184529-lukashenko-zayavil-chto-prigojin-uje-v-belarusi.html

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Самопроголошений президент білорусі, диктатор олександр лукашенко підтвердив приїзд ватажка ПВК «Вагнер», воєнного злочинця рф євгенія пригожина. Він заявив, що пригожину надані «обіцяні путіним гарантії безпеки».

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Я бачу, що пригожин літає вже на цьому літаку. Так, дійсно, він сьогодні в білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантовуватись та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їх («вагнерівців») рахунок, — заявив лукашенко.

Літак, який пов’язують з пригожиним, приземлився сьогодні під мінськом. Водночас він сам поки не повідомляв, де перебуває. Раніше за посередництва підконтрольного росії білоруського диктатора відбувалися переговори про припинення заколоту пригожина.

Вони на передовій — штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо (…), про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінне. Ось це нам від «вагнерівців» треба взяти, — каже лукашенко.

При цьому він впевнений, що «боятися їх нема чого, ми ж вухо гостро тримаємо».

Нагадаємо, сьогодні вранці спільнота «Білоруський Гаюн» повідомляла, що на військовий аеродром «Мачулищі» о 07.40 прилетів бізнес-джет пригожина (його реєстраційний номер RA-02795).