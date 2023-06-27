Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы он избежал экстрадиции - DW

https://racurs.ua/n184543-belarus-sdelala-firtasha-diplomatom-chtoby-on-izbejal-ekstradicii-dw.html

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Одіозний проросійський бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO — одній з маловідомих міжнародних агенцій у структурі Організації Об'єднаних Націй, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

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Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, який є у розпорядженні видання DW.

У тексті рішення віденського суду вказано, що Фірташ має статус «радника постійного представництва республіки білорусь при міжнародних організаціях у Відні» ще з 2021 року. Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

Адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовану одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права.

Водночас Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського Міністерства закордонних справ.

У посольстві білорусі в Австрії не відповіли, чим саме займається Фірташ у статусі радника.

Нагадаємо, Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 млн євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.