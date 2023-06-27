Данилов о “Вагнере” — Хитрый лис лукашенко не позволит делать ЧВК в беларуси

https://racurs.ua/n184544-danilov-o-vagnere-hitryy-lis-lukashenko-ne-pozvolit-delat-chvk-v-belarusi.html

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував ситуацію з приїздом воєнного злочинця, ватажка бойовиків ПВК «Вагнер» євгенія пригожина в білорусь, про що 27 червня повідомив підконтрольний росії самопроголошений президент олександр лукашенко.

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Лукашенко дуже досвідчений політик, він з 1994 року при владі… Він ніколи не дозволить нікому будувати ніяких таборів (таборів для базування «вагнерівців» — ред.) на своїй території. Це виключена ситуація. Це росіяни поширюють, щоб робити певні ІПСО або впливати на нашу країну, на Польщу, на Литву, які мають кордони з білоруссю. Це звичайна спецоперація. Я не думаю, що лукашенко дозволить, як путін, робити окрему приватну армію на своїй території, яка не буде в нього під контролем, — заявив Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

На його думку, ситуація в росії доводить, що в країні не може бути приватних військових компаній, оскільки все закінчується з’ясуванням стосунків між ними. Секретар РНБО також нагадав, що лукашенко багато років тягне гроші з бюджету рф, обіцяючи створити союзну державу.

Це людина, яка створювала так званий Союз ще за часів Єльцина. Це доволі хитрий лис, ніякого Союзу там не буде, і він для своїх інтересів це питання відпрацьовує, — вважає секретар Радбезу.

Водночас Данілов укотре висловив переконання, що світу слід готуватись до розвалу росії.

Каталізатором цього можуть стати будь-які події, і світ має до цього підготуватися. Тому що розпад росії неминучий, — переконаний Данілов.

Нагадаємо, пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рф сергія шойгу. Згодом лукашенко провів переговори з пригожиним, після чого той заявив, що його бійці повертаються до польових таборів.