александр лукашенко стремится взять ЧВК «Вагнер» под свой контроль. Фото:

https://racurs.ua/n184547-lukashenko-stremitsya-vzyat-chvk-vagner-pod-svoy-kontrol-isw.html

Ракурс

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, ймовірно, прагне взяти під свій контроль приватну військову компанію «Вагнера».

.

Диктатор прагне використати «вагнерівців» у Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію кремля з поглинання білорусі за допомогою так званою союзної держави. Не виключено, що лукашенко прагне ретельно контролювати будь-які сили групи «Вагнер», які перебувають у білорусі. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, лукашенко може уповільнити кампанію з поглинання білорусі й для цього може використати російську тактичну ядерну зброю, яку нібито вже отримав від москви.

В ISW наголошують, що ще досі триває боротьба за владу між російським диктатором володимиром путіним, його білоруським колегою олександром лукашенком та власником ПВК «Вагнера» євгеном пригожимин. І ця боротьба може мати наслідки, які можуть бути корисними для України.

Нагадаємо, російський воєнний злочинець євген пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рф сергія шойгу. Згодом диктатор олександр лукашенко провів переговори з пригожиним, після чого той заявив, що його бійці повертаються до польових таборів.