В США резко возросла поддержка предоставления Украине оружия

https://racurs.ua/n184570-v-ssha-rezko-vozrosla-podderjka-predostavleniya-ukraine-orujiya.html

Ракурс

Більшість американців підтримують надання Україні озброєння від США.

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Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, підтримка озброєння України різко зросла: 65% респондентів схвалили постачання, порівняно з 46% у травневому опитуванні.

81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних респондентів підтримують постачання зброї США до України.

76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають «волю і здатність» захистити інтереси США та союзників.

Згідно з іншими даними опитування, значна більшість американців — 67% і 73% — підтримає кандидата на президентських виборах наступного року, який продовжуватиме військову допомогу Україні, і кандидата, який підтримує альянс НАТО.

Адміністрація Байдена схвалила 41 пакет озброєнь для України на загальну суму понад 40 млрд дол. після того, як у лютому 2022 року президент росії володимир путін почав те, що він називає «спеціальною військовою операцією».

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos проводилося по всій країні, зібравши відповіді 1 тис. дорослих, у тому числі 400 демократів і 383 республіканців. Похибка складає 4%.