Зеленский высказался об угрозе «вагнеровцев» из беларуси — Контингент будет не очень большой

https://racurs.ua/n184569-zelenskiy-vyskazalsya-ob-ugroze-vagnerovcev-iz-belarusi-kontingent-budet-ne-ochen-bolshoy.html

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Президент України Володимир Зеленський сумнівається, що перекидання частини найманців ПВК «Вагнера» до білорусі може серйозно загрожувати його країні.

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Своєю думкою він поділився на прес-конференції 28 червня після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

Український лідер зазначив, що «вагнерівці» були і є на всій окупованій території країни.

Понад 20 тис. з них було знищено. Тому ту кількість, яка прийшла, скажімо так, у позитивному сенсі на Москву, неможливо порівнювати з тією їхньою кількістю, яка була у нас. Тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території білорусі, але контингент той буде не дуже великий, — сказав Зеленський.

За словами президента України, ситуація на півночі країни «незмінна та контрольована».

Нагадаємо, увечері 23 червня засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин звинуватив Міноборони рф в ударі по «тилових таборах» його бійців та пообіцяв відповідь. Військове відомство звинувачення відкинуло.

ФСБ заявила про порушення проти пригожина кримінальної справи щодо підготовки збройного заколоту. Вранці 24 червня засновник ПВК заявив, що його бійці контролюють військові об'єкти у Ростові-на-Дону.

Президент росії володимир путін пізніше вранці виступив зі зверненням, у якому назвав те, що відбувається зрадою. Заколот завершився тим, що пигожин відмовився від «походу на Москву» та погодився виїхати до білорусі.

Питання дії найманців ПВК Вагнера, що перебралися в Білорусь, у суміжних країнах не обговорюється. Про це повідомив пропагандистському виданню «Московський комсомолець» пропагандист Вадим Гігін.

За його словами, олександр лукашенко добре обізнаний з приводу тієї діяльності, яку «Вагнер» проводить в Африці та різних країнах. Проте наразі на порядку денному не стоїть і питання того, щоб «Вагнер» діяв саме на користь білорусі. Він зазначив, що поки що можна виділити такі види взаємодії ПВК «Вагнера» з білоруськими силовиками: обмін бойовим досвідом, спільні тренування, спільне освоєння техніки.