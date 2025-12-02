Владимир Зеленский, скриншот видео

Оновлена версія мирного плану, який Україна обговорює зі Сполученими Штатами, нині містить 20 пунктів замість 28 у початковому варіанті.

Про це під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном під час візиту до Ірландії заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Українська правда».

Вранці наша делегація зустрічалася з президентом Сполучених Штатів. Зараз є 20 пунктів, над якими працювали в Женеві, які попередньо опрацьовували у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати — з того, що я бачив, — зазначив Зеленський.

Зеленський зауважив, що не може розкривати всі деталі плану, проте окреслив три ключові, «найбільш чутливі» теми:

питання територій;

використання заморожених російських активів, рішення щодо яких мають ухвалювати європейські партнери;

безпекові гарантії для України від США, Європи та інших держав у рамках «коаліції охочих».

Зеленський також зазначив, що Україна очікує на результати американсько-російських переговорів і діятиме залежно від їхніх підсумків.

