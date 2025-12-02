Украинская делегация доложила Владимиру Зеленскому о результатах встреч в США. Фото:

Українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічей у США.

У вівторок, 2 грудня, глава держави провів нараду з делегацією. Вони обговорили ключові результати перемовин у Флориді, актуальну ситуацію на фронті та потенційні загрози у разі запровадження режиму тиші. У Штатах під час перемовин робота велась на основі Женевського документа, який було доопрацьовано. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент наголосив на активній роботі українських дипломатів з країнами Європи та іншими членами коаліції для залучення їх до спільного напрацювання рішень.

Зеленський доручив українській команді переговорників й надалі працювати з командою президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами. А розвідка України передаватиме партнерам інформацію про справжні наміри Росії, зокрема про спроби використати дипломатію для послаблення санкцій та блокування важливих рішень Європи.

Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами, — наголосив український лідер.

Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний представник США Стів Віткофф провели переговори у Флориді. Посадовець наголосив про суттєвий прогрес у просуванні та зближенні позицій Києва з Вашингтоном. Залишаються незмінними ключові цілі України, а саме — безпека, суверенітет і надійний мир.