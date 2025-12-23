Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров делегаций Украины и США. Фото:

https://racurs.ua/n211047-podgotovleny-proekty-dokumentov-zelenskiy-o-vstreche-delegaciy-ukrainy-i-ssha.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українською делегацією, яка проводила переговори з командою США.

Доповідали секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатова. Перемовини представниками команди президента Сполучених Штатів Дональда Трампа були продуктивними, а за їх результатами підготовлено драфти кількох важливих документів. Про це глава держави 23 грудня повідомив у Telegram.

Продуктивно попрацювали з представниками президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни, — написав український лідер.

За словами президента, положення цих документів зафіксовані з урахуванням завдання реального завершення війни та необхідності не допустити нового вторгнення Росії. Зеленський наголосив, що кожен раунд перемовин посилює захист державних інтересів, і в такому конструктивному форматі Київ планує продовжувати роботу.

Нагадаємо, 19 грудня українська делегація у складі секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова та керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим в Маямі розпочала консультації з американською делегацією.