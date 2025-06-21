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рф во время обменов передала Украине тела 20 россиян

рф во время обменов передала Украине тела 20 россиян

21 июн 2025, 15:13
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Тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, — це «русскіє". Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу для ЗМІ 21 червня.

Під час обміну тілами загиблих військових росія передала Україні тіла своїх солдатів — деякі з них із російськими паспортами — і навіть громадян інших держав.

Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами. Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати «русскіх» просто для кількості, — зазначив президент.

Нагадаємо, 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл.

Источник: Ракурс


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