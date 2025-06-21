рф массово отправляет на фронт трудовых мигрантов.

https://racurs.ua/n207240-rf-massovo-otpravlyaet-na-front-trudovyh-migrantov-iz-centralnoy-azii-gur.html

Ракурс

Країна-агресор росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України.

Громадяни Узбекистану, Таджикистану та інших країн Центральної Азії дедалі частіше потрапляють у пастку примусової мобілізації російськими силовими структурами. Особливо уразливими є трудові мігранти, які приїжджають до рф у пошуках заробітку. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 21 червня повідомило в Telegram.

За інформацією розвідки, армія країни-агресора заманює іноземців обіцянками швидких грошей за короткостроковими контрактами. Однак цих «добровольців» кидають у м’ясні штурми, тому більшість з них гине на війні. Справа в тім, що мігрантів направляють на службу на найбільш небезпечні ділянки фронту.

У ГУР, зокрема, назвали імена двох жертв — були ліквідовані узбецькі найманці Умаров Сирожиддін Сабирджанович і Холбувозода Мухаммад Файзулло, які служили у мотострілецьких підрозділах та загинули під час бойових дій.

Навіть ті, хто виживе, ризикують повернутися додому й опинитися під кримінальним переслідуванням за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою тривалого ув’язнення. Це вкотре свідчить про використання росією трудових мігрантів як «гарматного м’яса» у війні проти України, — наголосили в розвідці.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія щомісяця зростає на 8−9 тис. військовослужбовців за рахунок контрактників. У деяких регіонах країни-агресора за підписання контракту платять аж 40 тис. дол.