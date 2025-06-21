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Ракурс
Руслан Кравченко официально стал генпрокурором Украины. Фото:

Зеленский назначил Кравченко генеральным прокурором Украины

21 июн 2025, 13:00
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Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.

Указ про призначення Кравченка генеральним прокурором глава держави підписав у суботу, 21 червня. Відповідний документ № 416/2025 вже опублікований на сайті президента.

Як відомо, 35-річний Кравченко став наймолодшим генеральним прокурором за всю історію України.

Кравченко раніше очолював Київську ОВА, а свого часу був військовим прокурором і прокурором у справі Віктора Януковича. З кінця 2024 року очолював Державну податкову службу України, а в 2023 році брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, 16 червня Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Кравченка на посаду генерального прокурора. А вже 17 червня парламент голосами 273 депутатів погодив цю кандидатуру. Проти голосували лише «Європейська солідарність» та «Голос».

Источник: Ракурс


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