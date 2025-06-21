Мэр Кременчуга показал город после ночного российского обстрела. Фото:

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Ракурс

Місто Кременчук 21 червня пережило масовану атаку російських окупантів.

Ударні дрони та ракети різних типів били по об'єктах енергетики. Наслідки обстрілів уточнюються й про них повідомить Полтавська обласна військова адміністрація. Однак внаслідок обстрілу постраждали й житлові квартали міста. Про це мер Кременчука Віталій Малецький повідомив у Telegram.

Наразі відомо про пошкодження приватних і багатоквартирних будинків — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також були пошкоджені легкові автомобілі містян.

Місцеве видання «Кременчуцька газета» поінформувало, що вибухова хвиля пошкоджено одну з виробничих будівель, розташовану в центральній частині міста. Удар був настільки потужним, що з вікон будівлі зірвало металеві решітки. Також вибиті шибки, частково пошкоджено фасад і перекриття.

Нагадаємо, вночі 21 червня Кременчук у Полтавській області був масовано атакований російською армією. Це місто було основним напрямком комбінового повітряного удару ворога. Окупанти застосували 280 засобів повітряного нападу: 272 дрони та вісім ракет різних типів.

Були зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Обстріл призвів до поранення однієї особи — постраждалий дістав травми середньої тяжкості.

Джерело: «Кременчуцька газета»