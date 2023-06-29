Гауляйтера Запорожья балицкого заочно осудили в Украине. Фото: СБУ

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Гауляйтер тимчасово окупованих районів Запорізької області євген балицький заочно отримав вирок.

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На основі доказової бази, яку зібрала СБУ, вдалося засудити очільника окупаційної адміністрації рф на Запоріжжі. Український суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це 29 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що екс-нардеп від забороненої політсили «Опозиційний блок» балицький на початку російського повномасштабного вторгнення одним з перших публічно підтримав окупантів. Згодом росіяни призначили його гауляйтером на захопленій території Запорізької області.

Після цього зрадник почав поширювати кремлівський режим у регіоні та придушував рух опору. Також він організував так званий референдум про «приєднання» Запорізької області до рф й сфальсифікував результати голосування. Згодом він закликав російського диктатора володимира путіна «приєднати» область до росії, а 30 вересня підписав незаконний «договір про входження» Запоріжжя до складу країни-агресора.

Суд визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території) та ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України). Зараз балицький перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України.

Нагадаємо, 25 жовтня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі вибухнув автомобіль. Сталося це біля штабу фсб росії, який розміщувався в будівлі мелітопольського гауляйтера балицького.