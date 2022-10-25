У Мелітополі підірвали бізнес-центр гауляйтера балицького

У Мелітополі підірвали припарковане біля штабу фсб авто

https://racurs.ua/ua/n176116-u-melitopoli-pidirvaly-biznes-centr-gaulyaytera-balyckogo.html

Ракурс

В тимчасово окупованому російськими нацистами Мелітополі уранці 25 жовтня стався вибух.

За попередньою інформацією, вибухнуло авто біля офісу, де неофіційно розташовувався штаб ФСБ.

РосЗМІ пишуть, що у приміщенні був офіс телекомпанії «ЗаТВ». Повідомляють про п’ятьох постраждалих.

Вибух в окупованому місті біля відділення російської фсб, підтвердив й законно обраний мер Іван Федоров.

Пропагандисти кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького, — написав Федоров у себе в Телеграм.