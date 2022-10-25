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Ракурс
У Мелітополі підірвали припарковане біля штабу фсб авто

У Мелітополі підірвали бізнес-центр гауляйтера балицького (ФОТО)

25 жов 2022, 09:51
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В тимчасово окупованому російськими нацистами Мелітополі уранці 25 жовтня стався вибух.





За попередньою інформацією, вибухнуло авто біля офісу, де неофіційно розташовувався штаб ФСБ.

У Мелітополі підірвали бізнес-центр гауляйтера балицького

РосЗМІ пишуть, що у приміщенні був офіс телекомпанії «ЗаТВ». Повідомляють про п’ятьох постраждалих.

У Мелітополі підірвали бізнес-центр гауляйтера балицького

У Мелітополі підірвали бізнес-центр гауляйтера балицького

Вибух в окупованому місті біля відділення російської фсб, підтвердив й законно обраний мер Іван Федоров.

Пропагандисти кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького, — написав Федоров у себе в Телеграм.

У Мелітополі підірвали бізнес-центр гауляйтера Балицького. Крім того, що в підвалі приміщення зрадники часто проводили свої засідання, там ще й знаходилася пропагандистська телекомпанія. Саме звідти велася трансляція російських змі, — повідомляє «РІА Мелітополь».

Джерело: Ракурс


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