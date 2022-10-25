Росіяни втратили в Україні чверть ударних вертольотів Ка-52

Ка-52 ПКС рф, бортовий номер RF-13409 на Харківщині. Квітень 2022

https://racurs.ua/ua/n176115-rosiyany-vtratyly-v-ukrayini-chvert-udarnyh-vertolotiv-ka-52.html

Ракурс

З моменту вторгнення в Україні підтверджено щонайменше 23 втрати російського ударного вертольота Ка-52. Це становить понад 25% парку цих гелікоптерів російських ВПС, що складається з 90 Ка-52.

23 збитих Ка-52 — це майже половина загальних втрат вертольотів армії росії в Україні, зазначається у звіті британської розвідки за 24 жовтня.

Британці припускають, що російські ударні вертольоти, ймовірно, зазнали особливих втрат через застосування українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), оскільки вертольоти часто працюють з «менш послідовним верхнім прикриттям бойових літаків, ніж очікувалося за російською військовою доктриною».

Міноборони Великої Британії вважає, що росія все ще не може зберегти належну перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну підтримку лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 October 2022



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/xz5YZDfgkT — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) October 25, 2022 Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до виконання ударних вертолітних місій високого ризику як до одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою, — пишуть аналітики британської розвідки.

Російський бойовий гелікоптер Ка-52 є продовженням розвитку моделі Ка-50. Випробування гелікоптера Ка-52 завершилися 2011 року.

Головна перевага моделі Ка-52 — можливість виконання військових функцій цілодобово незалежно від погодних умов. Гелікоптер здатний визначати техніку зі значної відстані, транслювати отримані в результаті розвідки відомості.

Екіпаж машини — дві людини. Льотні характеристики Ка-52 дозволяють розвивати швидкість до 300 км/год і досягати статичної стелі 4 км.

Озброєння Ка-52 складається із 30-мм гармати й шести точок підвісок, на яких можуть розміщати 23-мм гармати чи пускові контейнери з протитанковими керованими ракетами або ж некерованими реактивними снарядами.

«Ракурс» повідомляв, що 24 жовтня ЗСУ упродовж 30 хвилин збили на півдні два Ка-52. Увечері понеділка прийшло підтвердження про третій збитий за день Ка-52.