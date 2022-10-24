Два російських ударних вертольоти Ка-52 "негативно приземлилися" на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n176094-dva-rosiyskyh-udarnyh-vertoloty-ka-52-negatyvno-pryzemlylysya-na-hersonschyni.html

Ракурс

Українські підрозділи Сил оборони упродовж 30 хвилин збили два російських вертольоти Ка-52.

Як повідомили Повітряні сили, гелікоптери окупантів вдалося назавжди приземлити з 13.00 до 13.00 на Херсонщині — у Бериславському районі. Саме у цьому регіоні триває наступ ЗСУ на півдні.

Повітряні сили раніше повідомляли, що у ніч на 23 жовтня противник уже «традиційно» атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь» Повітряних сил на Миколаївщині знищено 11 ворожих дронів, ще три «Shahed-136» збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

Ще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряне командування «Схід» та Повітряне командування «Центр» на сході та півночі України.

На Київщині знайшли уламки іранського дрона-камікадзе Shahed-136. Пошукова група нацгвардійців знайшла уламки ворожого безпілотника, який збили Сили протиповітряної оборони під час чергової атаки окупантів. Частини дрона були поряд зі ставком, повідомив голова поліції області Андрій Нєбитов.

Поліцейські оглянули місце події та вилучили уламки. Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає.