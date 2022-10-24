Хто такий Ріші Сунак?

https://racurs.ua/ua/n176093-brytaniya-otrymaie-novogo-prem-ier-ministra-hto-takyy-rishi-sunak.html

Ракурс

Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії. Це стало можливим після виходу з перегонів за посаду прем'єр-міністра Великої Британії лідерки Палати громад Пенні Мордонт, яка не змогла набрати необхідні для участі у виборах 100 голосів.

Перед цим від прем'єрської гонки відмовився колишній очільник консерваторів Борис Джонсон.

Очікується, що формальне оголошення про вступ Сунака на посаду буде зроблене 25 жовтня.

Він був депутатом британського парламенту у 2015 році, а у 2019 став міністром фінансів. Виступивши з різкою критикою Боріса Джонсона, у липні він залишив посаду.

Сунак сказав, що балотується на посаду прем'єра, щоб врегулювати «глибоку економічну кризу» в країні, пише ББС. Уся його передвиборча кампанія була здебільшого сфокусована на проблемі погіршенні економіки Британії.

Його рейтинги зросли під час пандемії, коли він оголосив про пакет підтримки населення у 350 мільярдів фунтів.

Не обійшлося й без скандалів. За даними ББС, репутація політика постраждала, коли його дружину звинуватили в ухиленні від сплати податків. Також самому Сунаку доводилося платити штраф за порушення правил карантину на Даунінг-стріт.

Сунак 24 жовтня став лідером Консервативної партії, а на посаду прем'єр-міністра його має затвердити король Чарльз ІІІ.

Своїм найважливішим завданням він вважає стабілізацію економіки Великої Британії. Сунак неодноразово висловлював підтримку Україні.

Незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником, — говорив він в інтерв’ю газеті The Sun.

Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис Джонсон, — писав Сунак у Твіттері.

Скандали

Сунака у червні 2020 року поліція оштрафувала за порушення правил локдауну на Даунінг-стріт.

У квітні деякі критики-консерватори засумнівалися, що мільйонер Сунак точно розуміє масштаби зростання вартості життя, з яким зіткнулися британці.

Тоді ж фінанси Сунака та його сім’ї опинилися в центрі суспільної уваги — як і податкові справи його дружини Акшати Мурті, яка володіє суттєвою часткою в індійській компанії свого батька Infosys і отримала 10 млн фунтів як дивіденди минулого року.

Її звинуватили в уникненні податків у Британії під приводом статусу нерезидента, і щоб послабити політичний тиск на чоловіка, Мурті оголосила, що почне платити податки в Британії на свої закордонні доходи.

Лейбористи цікавилися, чи отримував Сунак будь-коли вигоду від використання «податкових гаваней».

Газета Independent припустила, що так, отримував, посилаючись на доповідь, згідно з якою в 2020 році вона була внесена до списку бенефіціарів трастів на Британських Віргінських та Кайманових островах. Представник Сунака заявив, що не визнає ці твердження.

П’ять фактів про Ріші Сунака

Вік: 42 роки

Місце народження: Саутгемптон

Місце проживання: Лондон та Йоркшир

Освіта: Вінчестерський коледж, Оксфордський університет, Стенфордський університет

Сім’я: Одружений з підприємницею Акшате Мурті, має двох дочок

Парламентський виборчий округ: Річмонд (графство Йоркшир)

Історія успіху

Батьки Сунака, вихідці з Індії, приїхали до Великої Британії зі Східної Африки. Він народився в Саутгемптоні в 1980 році, де його батько був терапевтом, а мати володіла та керувала аптекою.

Сунак навчався в елітній приватній школі Вінчестерського коледжу, а влітку підробляв офіціантом у саутгемптонському ресторанчику. Потім Ріші вступив до Оксфорду для вивчення філософії, політики та економіки.

Під час навчання за програмою MBA у Стенфордському університеті він зустрів свою майбутню дружину Акшату Мерті, дочку Нараяни Мерті, індійського мільярдера та співзасновника величезної компанії ІТ-послуг Infosys.

Подружжя має двох доньок, яких під час попередньої передвиборчої кампанії Сунак часто згадував у контексті зміни клімату. Відповідаючи на питання про глобальне потепління під час теледебатів на Бі-Бі-Сі, він якось сказав, що прислухається до порад своїх маленьких дочок, які є експертами з цього питання у його домі.

З 2001 по 2004 рік Сунак працював аналітиком у Goldman Sachs, а потім був партнером у двох хедж-фондах.

Він вважається одним із найбагатших депутатів парламенту, але публічно не коментує своїх коштів.

Багатство Сунака та його освіту, здобуте у престижній приватній школі, теж нерідко ставали предметом обговорення.

Провідна телекомпанія Sky News Кей Берлі запитала його, як він сприймає заяви про те, що він надто багатий, щоб бути прем'єр-міністром. У відповідь Сунак нагадав, що інфляція б'є по всіх громадян, і що, на відміну від Ліз Трасс, його програма на минулих виборах лідера торі передбачала насамперед допомогу незаможним.