В Польше задержан профессиональный хоккеист, который шпионил в пользу россии

https://racurs.ua/n184631-v-polshe-zaderjan-professionalnyy-hokkeist-kotoryy-shpionil-v-polzu-rossii.html

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного чоловіка, який нібито був російським шпигуном: він професійний хокеїст, грає в одному з польських клубів.

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Газета Wyborcza пише, що підозрюваного у шпигунстві чоловіка затримали у Сілезькому воєводстві, але він мав діяти по всій Польщі, зазначає видання.

Це 28-річний Максим С., який нещодавно був професійним хокеїстом клубу першої ліги.

Затриманий — громадянин росії, уточнює Polskie Radio.

Для зовнішньої розвідки виконував завдання у Польщі, зокрема розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах, — йдеться у повідомленнях агентства безпеки та національної прокуратури.

Це 14-й затриманий учасник відпрацьованої нами шпигунської мережі, написав у Твіттер генпрокурор Польщі Збігнєв Зебро.

За даними прокуратури, Максим С. та інші підозрювані, «ідентифіковані як іноземці через східний кордон», входили до шпигунської мережі, яка вела розвідувальну діяльність та «пропаганду проти Польщі», а також готувала «акти саботажу на запит російської розвідки».

Максиму С. було звинувачено в участі в організованій злочинній групі та «діях на користь іноземної розвідки проти інтересів Республіки Польща». Максимальне покарання — 10 років в’язниці.

Суд погодився взяти підозрюваного під варту. Прокуратура не виключила подальших арештів.

Як відомо, виявлена торік російська шпигунська мережа виконувала на території Польщі розвідувальні завдання, зокрема слідкувала за залізничними перевезеннями. Група поширювала проросійську пропаганду, спрямовану проти Польщі, польської влади, НАТО, здійснювала диверсії на території країни.

У березні 2023 року Агентство внутрішньої безпеки заарештувало дев’ятьох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь росії. Ще трьох затримали у середу. За словами Камінського, підозрювані готували «диверсійні дії з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні». Він додав, що силовики вилучили камери, електронне обладнання та GPS-передавачі, які затримані планували розмістити на транспорті, що доставляє допомогу в Україну.

Своєю чергою міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак припустив, що група увійшла із сусідньої білорусі, та зазначив, що загроза була реальною.