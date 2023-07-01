Украина ввела новые санкции - в списке грузинская авиакомпания Georgian Airways

https://racurs.ua/n184673-ukraina-vvela-novye-sankcii-v-spiske-gruzinskaya-aviakompaniya-georgian-airways.html

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Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 190 людей та 290 компаній. Здебільшого це — люди та компанії з країни-агресора росії.

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Про це стало відомо 1 липня.

Зокрема, до «чорного» списку потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка виконує рейси до росії, та її власник Тамаз Гаїашвілі.

Також у списку:

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