Україна ввела нові санкції — у списку грузинська авіакомпанія Georgian Airways

https://racurs.ua/ua/n184673-ukrayina-vvela-novi-sankciyi-u-spysku-gruzynska-aviakompaniya-georgian-airways.html

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Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 190 людей та 290 компаній. Здебільшого це — люди та компанії з країни-агресора росії.

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Про це стало відомо 1 липня.

Зокрема, до «чорного» списку потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка виконує рейси до росії, та її власник Тамаз Гаїашвілі.

Санкційні обмеження запроваджуються проти керівників казанського заводу «Електроприлад» Павла Інцина та Павла Шацкіх; заступника гендиректора підприємства Владіміра Дрєвке; керівника Смоленського заводу радіодеталей концерну «Автоматика» держкорпорації «Ростех» Гєоргія Лужецкого. Санкції запроваджуються також проти начальника Головного управління Міністерства рф у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Республіці Башкортостан Марата Латіпова. Серед юридичних осіб у санкційному переліку опинились акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Салют», публічне акціонерне товариство «Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П.Корольова», акціонерне товариство «502 завод з ремонту військово-технічного майна» та інші. Запроваджені обмеження діятимуть протягом 10 років.