Появились новые фотографии Саакашвили из грузинской тюрьмы

https://racurs.ua/n184734-poyavilis-novye-fotografii-saakashvili-iz-gruzinskoy-turmy.html

Ракурс

Екс-президент грузії та колишній український посадовець Михайло Саакашвілі ще більше схуднув у грузинській тюрмі.

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Наприкінці березня він важив 64 кг при зрості 1 м 95 см.

Саакашвілі підключився до судового процесу над ним із клініки «Вівамеді». У Тбіліському міському суді відбувається слухання у справі екс-президента про розгін акції протесту у листопаді 2007 року.

Його помічниця опублікувала фото та відео того, як зараз він виглядає.

Саакашвілі вже рік ув’язнений, а останні кілька місяців він у лікарні. Політик просить дозволу виїхати на лікування за кордон. У Грузії він заочно засуджений у справах про вбивство банкіра і побиття депутата, а також фігурує в справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року та погром телекомпанії «Імеді».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовляється помилувати Саакашвілі та заявляє, що грузинський народ хоче його покарання.

Якщо я стану менше ніж 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність, — говорив у березні 2023 року Саакашвілі.

Зараз Саакашвілі перебуває у клініці і стверджує, що продовжує худнути.