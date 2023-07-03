Ракурсhttps://racurs.ua/
Появились новые фотографии Саакашвили из грузинской тюрьмы
Появились новые фотографии Саакашвили из грузинской тюрьмыhttps://racurs.ua/n184734-poyavilis-novye-fotografii-saakashvili-iz-gruzinskoy-turmy.htmlРакурс
Екс-президент грузії та колишній український посадовець Михайло Саакашвілі ще більше схуднув у грузинській тюрмі.
.
Наприкінці березня він важив 64 кг при зрості 1 м 95 см.
Саакашвілі підключився до судового процесу над ним із клініки «Вівамеді». У Тбіліському міському суді відбувається слухання у справі екс-президента про розгін акції протесту у листопаді 2007 року.
Його помічниця опублікувала фото та відео того, як зараз він виглядає.
Саакашвілі вже рік ув’язнений, а останні кілька місяців він у лікарні. Політик просить дозволу виїхати на лікування за кордон. У Грузії він заочно засуджений у справах про вбивство банкіра і побиття депутата, а також фігурує в справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року та погром телекомпанії «Імеді».
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовляється помилувати Саакашвілі та заявляє, що грузинський народ хоче його покарання.
Якщо я стану менше ніж 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність, — говорив у березні 2023 року Саакашвілі.
Зараз Саакашвілі перебуває у клініці і стверджує, що продовжує худнути.
Минулого тижня Європейський суд з прав людини відхилив позов колишнього президента Грузії Саакашвілі проти України, у якому він просив визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства та висилку з України.
У ЄСПЛ зазначили, що Саакашвілі міг подати скарги в Україні, коли йому повернули громадянство у 2019-му, однак не зробив цього.