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Ракурс
Штурмовик ВСУ вовремя заметил гранату в руках раненого оккупанта

Штурмовик ВСУ вовремя заметил гранату в руках раненого оккупанта (ВИДЕО 18+)

3 июл 2023, 16:22
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Жорстке відео опублікувала 3-тя штурмова бригада ЗСУ. На ньому контрнаступальні дії біля Бахмута.


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Українські бійці висадилися з БМП та зачищають посадку. Під час бою штурмовики беруть у полон чимало росіян. Один поранений окупант хотів підірвати гранатою себе та українського бійця під час здачі в полон.

Та не вийшло.

У нас людяного більше, ніж у кого-небудь, — кричить на емоціях бою український військовий полоненим.

Відео з напрямку Бахмута від командира 2-го взводу — «друга Дацика». Штурмують і беруть у полон росіян «Десептикони» — взвод 2-ї штурмової роти 2-го штурмбату.

Російського пораненого, який спробував підірвати гранатою себе та нашого військового, ліквідували. Наш воїн вчасно розпізнав небезпеку і зміг нейтралізувати окупанта, який дуже не хотів жити.

Источник: Ракурс


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