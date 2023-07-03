Штурмовик ЗСУ вчасно помітив гранату в руках пораненого росіянина

https://racurs.ua/ua/n184733-shturmovyk-zsu-vchasno-pomityv-granatu-v-rukah-poranenogo-rosiyanyna-video-18.html

Ракурс

Жорстке відео опублікувала 3-тя штурмова бригада ЗСУ. На ньому контрнаступальні дії біля Бахмута.

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Українські бійці висадилися з БМП та зачищають посадку. Під час бою штурмовики беруть у полон чимало росіян. Один поранений окупант хотів підірвати гранатою себе та українського бійця під час здачі в полон.

Та не вийшло.

У нас людяного більше, ніж у кого-небудь, — кричить на емоціях бою український військовий полоненим.

Відео з напрямку Бахмута від командира 2-го взводу — «друга Дацика». Штурмують і беруть у полон росіян «Десептикони» — взвод 2-ї штурмової роти 2-го штурмбату.

Російського пораненого, який спробував підірвати гранатою себе та нашого військового, ліквідували. Наш воїн вчасно розпізнав небезпеку і зміг нейтралізувати окупанта, який дуже не хотів жити.