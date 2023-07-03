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Ракурс
Атака на Сумы - власти показали последствия попаданий "шахедами"

Атака на Сумы — власти показали последствия попаданий «шахедами» (ФОТО, ВИДЕО)

3 июл 2023, 15:48
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Внаслідок удару російських воєнних злочинців по цивільних у Сумах 3 липня одна людина загинула і ще 16 отримали поранення. Робота з ліквідації наслідків російської атаки триває.


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У Сумській ОВА та управлінні ДСНС повідомили про наслідки влучань та оприлюднили фото з місця трагедії.

Усього в місті було у понеділок чотири прильоти дронів. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.

Удар по Сумах - влада показала наслідки влучань "шахедами"

Удар по Сумах - влада показала наслідки влучань "шахедами"

Источник: Ракурс


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