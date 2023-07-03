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Удар по Сумах - влада показала наслідки влучань "шахедами"
Удар по Сумах — влада показала наслідки влучань «шахедами» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184732-udar-po-sumah-vlada-pokazala-naslidky-vluchan-shahedamy-foto-video.htmlРакурс
Внаслідок удару російських воєнних злочинців по цивільних у Сумах 3 липня одна людина загинула і ще 16 отримали поранення. Робота з ліквідації наслідків російської атаки триває.
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У Сумській ОВА та управлінні ДСНС повідомили про наслідки влучань та оприлюднили фото з місця трагедії.
Усього в місті було у понеділок чотири прильоти дронів. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.
Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.