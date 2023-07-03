Удар по Сумах - влада показала наслідки влучань "шахедами"

https://racurs.ua/ua/n184732-udar-po-sumah-vlada-pokazala-naslidky-vluchan-shahedamy-foto-video.html

Ракурс

Внаслідок удару російських воєнних злочинців по цивільних у Сумах 3 липня одна людина загинула і ще 16 отримали поранення. Робота з ліквідації наслідків російської атаки триває.

.

У Сумській ОВА та управлінні ДСНС повідомили про наслідки влучань та оприлюднили фото з місця трагедії.

Усього в місті було у понеділок чотири прильоти дронів. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.