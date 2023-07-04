Китай отменил визит Борреля в Пекин без объяснения причин

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Ракурс

Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозепа Борреля до Пекіна. Жодних причин для скасування візиту китайська сторона не вказала.

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На жаль, китайські колеги поінформували нас про те, що заплановані дати наступного тижня більше неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи, — заявила спікер Набіла Массралі в письмовому коментарі, пише Reuters.

Це вже вдруге цьогоріч скасовується поїздка Борреля. Він не зміг приїхати у квітні через позитивний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, Боррель мав відвідати Пекін 10 липня та зустрітися з китайським колегою для обговорення «стратегічних питань», включаючи права людини та війну рф проти України, заявив у неділю посол ЄС у Китаї.

Посол Хорхе Толедо заявив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні, що Китай і Європа, ймовірно, проведуть два особисті діалоги у вересні, один з економіки та торгівлі, а інший з цифрових питань перед самітом лідерів наприкінці року.

Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм, але нам потрібний прогрес, і він потрібний нам цьогоріч, — заявив Толедо.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав ЄС зменшити свою залежність від Китаю.