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Ракурс
МИД призвал посла Грузии вернуться домой из-за Саакашвили — реакция Тбилиси

МИД призвал посла Грузии вернуться домой из-за Саакашвили — реакция Тбилиси

4 июл 2023, 18:19
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Міністерство закордонних справ України закликало грузинського посла повернутися в Тбілісі через ситуацію зі станом здоров’я ув’язненого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Зовнішньодипломатичне відомство Грузії заявило про втручання Києва «у внутрішні справи суверенної держави».


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Грузинська сторона висловила «глибоке занепокоєння» у зв’язку із заявою МЗС України та назвала цю «дію крайньою формою загострення дипломатичних відносин». Тбілісі сподівається, що Київ перегляне своє рішення.

Також у Тбілісі стверджують, що рішення Європейського суду з прав людини «підтвердило високі стандарти, виявлені державою щодо захисту прав Саакашвілі». Українська сторона заявила про готовність «невідкладно обговорити» питання перевезення Саакашвілі до України для лікування й догляду.

Ця дія є крайньою формою загострення дипломатичних відносин і сумно, що офіційний Київ вдається до цього кроку щодо дружньої держави та її народу, — йдеться у заяві МЗС Грузії.

Нагадаємо, 3 липня президент Володимир Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі Україні. У понеділок з’явилося відео допиту Саакашвілі, на якому помітно його нездоровий вигляд. Саакашвілі нині перебуває в тбіліській клініці.

Источник: Ракурс


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