СБУ задержала главу райсуда в Черкасской области за оправдание войны россии против Украины

https://racurs.ua/n184803-sbu-zaderjala-glavu-raysuda-v-cherkasskoy-oblasti-za-opravdanie-voyny-rossii-protiv-ukrainy.html

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СБУ затримало керівницю Звенигородського районного суду Черкаської області Світлану Федорець, яка виправдувала збройну агресію росії проти України.

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Після повномасштабного збройного вторгнення росії ця суддя під час особистих розмов з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Вона називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів називала «нашими» та визнавала АР Крим частиною росії.

Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік. Вона навіть планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

Раніше ця жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.

У травні СБУ затримала керівницю районного Полтавського суду Ларису Богомолову. Вона здала «на підвал» своїх проукраїнських колег із Бердянського міського суду. А ще здала ФСБ трьох спецпризначенців «Азову», які виходили з окупованого Маріуполя. Згодом Богомолова втекла на Полтавщину і її у листопаді 2022 обрали головою суду.