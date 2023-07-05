Рим и Варшава выступили за реальные гарантии НАТО безопасности для Киева

Рим и Варшава выступили за реальные гарантии безопасности для Киева

https://racurs.ua/n184812-rim-i-varshava-vystupili-za-realnye-garantii-nato-bezopasnosti-dlya-kieva.html

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Італія разом із Польщею наполягають на реальних гарантіях безпеки для України з боку НАТО.

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За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, це має статися на саміті у Вільнюсі, який розпочнеться наступного тижня. Позиції Італії та Польщі з цього питання збігаються, повідомляє Sky News.

Про які саме гарантії йдеться, Мелоні не сказала, але зауважила, що Європа має усвідомлювати загрозу наслідків з «ефектом доміно».

Мелоні під час візиту до Варшави вимагала від НАТО надати гарантії безпеки для України. За її словами, це має статися під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який розпочнеться наступного тижня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, своєю чергою, заявив, що повністю погоджується з Мелоні у цьому питанні. За словами Моравецького, обидві країни дотримуються тієї позиції, що Україні мають надати найсильніші гарантії безпеки, які лише можливі.

Сьогодні президент Литви Гінтарас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, «які її не розчарують».

У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати, — заявив Гітанас Науседа в коментарі виданню LRT.

Він також уточнив, що окремі держави їдуть до Вільнюса зі своїми додатковими пакетами підтримки України.

НАТО має у прискореному порядку прийняти Україну до свого складу, а до вступу — надіслати в країну експедиційний корпус, таку думку висловив 5 липня оглядач британської газети Times Роджер Бойєс.

Він вважає, що Північноатлантичний альянс на Вільнюському саміті має запустити процедуру прискореного прийняття України до свого складу.