Блогеру Анатолию Шарию сообщили подозрение. Фото:

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Ракурс

Блогер Анатолій Шарій, глава забороненої в Україні «Партії Шарія» та власник однойменного YouTube-каналу, 6 липня отримав підозру у державній зраді.

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Слідство зазначає, що блогер організовує з Іспанії піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Також він займався дискредитацією Сил оборони. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією Офісу генпрокурора, навесні 2022 року Шарій змовився з екс-керівником Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, який з 2018 року працює на російське фсб.

За інформацією слідства, вони розробили медіапроєкт для дискредитації України та ЗСУ, який передали куратору з фсб. Проект полягав у пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання на території країни-агресора. Далі полонених мали допитати, а відео допитів повинно було використовуватись для монтажу антиукраїнських тенденційних матеріалів та розповсюджувати їх у мережі.

Протиправний зміст інформаційного продукту підтвердила судова лінгвістична експертиза.

Шарію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Запоріжжі місцевого блогера, який передавав росіянам інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту. Також він працював на Telegram-канал блогера Анатолія Шарія.