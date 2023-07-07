Деньги МВФ – фонд рассказал условия предоставления транша

https://racurs.ua/n184891-dengi-mvf-fond-rasskazal-usloviya-predostavleniya-transha.html

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МВФ випустив оновлений Меморандум після першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

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Згідно з цим документом, Україна взяла на себе низку зобов’язань, щоб отримати наступні транші від фонду. До кінця вересня Київ має виконати одразу два структурні маяки МВФ.

Відновити дію статей Бюджетного кодексу, які дозволять підготувати середньострокове бюджетне планування, а також розробити боргову стратегію та обмеження ризиків за гарантіями.

Розробити концепцію з пропозиціями щодо стримування потенційних фіскальних ризиків, пов’язаних з програмою доступних кредитів «5−7−9».

Інша два маяки Україна має виконати до кінця жовтня цього року.

Державні податкова і митна служби мають розробити комплексні короткострокові та середньострокові плани дій, які будуть включені до загальної Національної стратегії доходів. Також до кінця жовтня має бути обрано і призначено наглядову раду «Оператора газотранспортної системи України».

Решта 14 структурних маяків залишилися незмінними, за одним винятком. МВФ погодився надати додатковий час для ухвалення закону № 8401 про повернення до довоєнного податкового режиму. Фонд розраховує на ухвалення закону до кінця липня.

Крім того, Україна зобов’язалася підготувати зміни, щоб перезапустити Бюро економічної бехпеки (БЕБ), посилити аналітичну складову органу та підпорядкувати його Мінфіну.

Серед основних задач:

розробити прозорий конкурсний відбір керівництва та працівників;

посилити вимоги до відбіркової комісії;

запровадити контрактну систему для працівників;

розробити механізм переатестації персоналу.

Україна своєчасно виконала п’ять структурних маяків

МВФ відзначає, що влада України «досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань за програмою EFF за складних обставин, виконавши всі постійно діючі та кількісні критерії ефективності, визначені до кінця квітня».

Всі структурні маяки, встановлені до кінця червня, також були виконані, в тому числі було прийнято другий пакет поправок до закону про державний бюджет України на 2023 рік, вдосконалено положення Бюджетного кодексу та завершено відповідний етап підготовки Національної стратегії доходів.

А от цілі щодо загального балансу бюджету та соціальних видатків не були досягнуті через вищі витрати на оборону та зміни методології здійснення соціальних виплат.

МВФ покращив економічні прогнози щодо України

Зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року, при цьому зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку.