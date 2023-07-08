Один из бандитов «Вагнера» – Мы в отпуске до начала августа, а затем едем в беларусь

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Один із членів Ради командирів ПВК «Вагнер» Антон Єлізаров із позивним «Лотос» розповів одному з російських військкорів про майбутні плани найманців, зокрема щодо розміщення в білорусі.

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Його слова передав російський телеграм-канал «Синя Z Борода».

За словами Єлізарова, пригожин зараз розпустив усіх вагнерівців у відпустку до початку серпня. Зроблено це було для можливості відпочити перед великою роботою, основну частину якої потрібно робити у білорусі".

Сам Єлізаров при цьому не повідомив, чи зараз у Білорусі перебуває хоча б частина найманців.

У найближчій перспективі нам потрібно провести ротацію хлопців на далеких напрямках та прийняти новобранців. Потім найскладніше — це вихід до білорусі. Нам належить провести підготовку баз та полігонів, провести узгодження з їхніми органами влади, організувати співпрацю з білоруськими силовиками, а також налагодити логістику. А поки що ми всі у відпустці до початку серпня. Розпорядження Євгена Вікторовича, — розповів вагнерівський командир Єлізаров.

Нагадаємо, що після заколоту російська влада запропонувала пригожину та його ПВК «Вагнера» передислокуватися до білорусі.

При цьому, за словами олександра лукашенка, сам пригожин та його найманці, попри домовленості, все ще перебувають у росії.