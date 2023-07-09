Мятеж ЧВК «Вагнера» в россии. Фото:

https://racurs.ua/n184939-myatej-vagnerovcev-zastal-rossiyskuu-propagandu-vrasploh-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Російські пропагандистські ЗМІ, які фінансуються кремлем, були не готові до спроби заколоту засновника ПВК «Вагнера» євгена пригожина.

.

Російське телебачення продовжувало працювати за звичним графіком, а на бунт «вагнерівців» відреагували у три етапи. Після завершення безхребетного повстання пропагандисти намагалися «виправити» твердження про пасивність сил безпеки. Про це повідомила британська розвідка, передає Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Пропаганда просувала ідею про те, що диктатор володимир путін «переміг, зірвавши повстання». Постійно звучали заяви про те, що вдалося «уникнути кровопролиття», а росіянам начебто вдалося об'єднатися навколо диктатора.

А через тиждень контрольовані москвою ЗМІ почали применшувати значення пригожина й заколоту, одночасно очорнюючи його особистість. Крім того, відразу зникли з публічного простору Telegram-канали «Вагнера».

путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність, майже напевно, з метою продемонструвати свою силу, — йдеться у звіті розвідки.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що згідно секретних даних мвс росії, під час заколоту 24−25 червня ватажок «Вагнера» пригожин мав підтримку населення 17-ти із 46-ти регіонів рф, а російський диктатор путін — 21-го. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність москви, але не санкт-петербурга, а найнижча підтримка путіна зафіксована у дагестані.